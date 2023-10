Ripartono i corsi delle Palestre digitali nei riqualificati spazi di strada Barchetta

Imparare a usare il computer e lo smartphone e familiarizzare con le principali funzionalità di questi dispositivi. Si concentrano su questi device tecnologici, ormai di utilizzo quotidiano per sempre più persone, le due nuove proposte con cui in ottobre prende il via, dopo la pausa estiva, la stagione 2023-2024 dei corsi della Palestra digitale MakeItModena. Le attività di alfabetizzazione digitale e informatica nella struttura comunale di strada Barchetta 77, al centro di un intervento di riqualificazione concluso in giugno, sono gratuite ed è possibile iscriversi

Il corso di computer si concentra, in particolare, sugli elementi fondamentali di questo dispositivo e si articola in quattro incontri di 90 minuti, per complessive sei ore; le lezioni prendono il via dalle informazioni di base sull’architettura dei pc per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione su Internet. Alcuni focus riguardano i browser per la navigazione sul web, i servizi digitali e l’identità digitale (Spid). Due i percorsi disponibili per le persone interessate a iscriversi: da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre e da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre, dalle ore 10.30 alle 11.30.

La proposta sullo smartphone è dedicata ai device con sistema operativo Android e si sviluppa in due incontri, lunedì 16 e mercoledì 18 ottobre, sempre dalle 10.30 alle 11.30. Anche in queste “lezioni” si approfondirà il tema dello Spid, ma si parlerà, tra i vari argomenti, pure di calendario, fotografie e posta elettronica, con l’obiettivo, appunto, di imparare a conoscere meglio il device nell’ottica di un utilizzo più consapevole.

Informazioni anche al telefono (059 2034105).