Il set del film su Ferrari si sposta tra piazza Roma e le vie del centro, poi al Mef

Le riprese a Modena del film su Enzo Ferrari interessano nella prossima settimana diverse aree del centro storico, da piazza Roma a via Paolo Ferrari, oltre all’area della chiesa di San Pietro, comportando provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta, sulla base di specifiche autorizzazioni.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, infatti, sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

Le riprese nell’area di piazza Roma, dalla parte di corso Accademia, sono previste tra lunedì 5 e martedì 6 settembre. In quei giorni è sospesa la circolazione, compresi pedoni e ciclisti, in via Santa Margherita e via Modonella, a partire da via Fonteraso, mentre già dal weekend sono previsti divieti di sosta, con rimozione, in queste strade e in corso Accademia, in Canalgrande (tra via San Vincenzo e corso Accademia e tra via San Giovanni del Cantone e corso Cavour), in via San Giovanni del Cantone, in piazzale Boschetti, in via del Teatro.

Da martedì 6 settembre, invece, scattano i divieti di sosta, con rimozione, nell’area di via Paolo Ferrari dove le riprese sono programmate tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. I divieti sono per via Munari, via de’ Bonomini, via Malagoli, via Soli, via Scaglietti e ovviamente via Paolo Ferrari dove in occasione delle riprese è previsto un senso unico di marcia in direzione da via Mazzoni a via Soli. Circolazione sospesa, anche per pedoni e ciclisti, in via Malagoli e in via Scaglietti. In base all’andamento delle riprese sarà garantito l’accesso ai residenti con l’intervento del personale della produzione.