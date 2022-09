Chiude anche via Emilia Centro per le riprese del film "Ferrari"

Mercoledì 28 settembre si sposta in via Emilia centro e in corso Canalgrande il set cinematografico del film su Enzo Ferrari. Per consentire le riprese nei pressi dell’edicola, sarà sospesa la circolazione stradale anche a pedoni e ciclisti in via Emilia centro da via Rua Pioppa a via Donzi e in corso Canalgrande nel tratto compreso tra via Università e via Gherarda. In quest’ultima, per consentire l’accesso ai veicoli diretti ai passi carrabili, sarà istituito un senso unico alternato tra via Donzi e corso Canalgrande, regolato da personale della produzione. Anche il trasporto pubblico sarà deviato su percorsi alternativi.

Già martedì 27 settembre, nello stesso tratto di corso Canalgrande, sarà vietata la sosta con rimozione per consentire la collocazione dei mezzi della produzione, così come in via San Giovanni del Cantone e in piazzale Boschetti.

Sempre per consentire la collocazione dei veicoli della produzione anche in piazzale Sant’Agostino è già effettivo il divieto di sosta con rimozione, che rimarrà valido fino a giovedì 29 settembre.