Film su Ferrari, un'altra serata di riprese in Largo Garibaldi

Le riprese a Modena del film del regista Michael Mann dedicato all'epopea di Enzo Ferrari, tornano in Largo Garibaldi dove mercoledì 14 settembre si gira alla sera, dopo le 19. Nella giornata sono comunque previsti provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta, sulla base di specifiche autorizzazioni.

Oltre che in Largo Garibaldi, il divieto di sosta, con rimozione, è previsto anche in tratti di viale Fabrizi, viale Reiter, via Anacardi Nardi, via Borelli, via Andreoli, viale Reiter, viale Martiri della Libertà: tra largo Garibaldi e via Castelli, tra porta Bologna e via Gallucci, con restringimento della carreggiata.

In occasione delle riprese, inoltre, sarà sospesa la circolazione stradale in largo Garibaldi (anche per biciclette e pedoni) e in diverse strade della zona, con indicazioni sul posto sulla direzione obbligatoria o sulle creazioni di doppi sensi di marcia per consentire il transito.