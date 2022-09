Film su Ferrari, si torna a girare alla Madonnina nella fabbrica ricostruita

Le riprese del film su Enzo Ferrari tornano in settimana anche in via Bering alla Madonnina con provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta, sulla base di specifiche autorizzazioni, che iniziano mercoledì 7 settembre e proseguono fino alla fine del mese.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

Nell’area di via Bering si prevede il divieto di sosta sulla strada, su entrambi i lati, in via Colombo, su tratti di via Silone, via D’Avia Nord, via D’Agostini, nel parcheggio in via Emilia Ovest. Nei tratti transennati di via Bering e via Colombo è sospesa la circolazione stradale, anche nella sottostrada di via Emilia Ovest, e sono istituiti sensi unici alternati in via Bering, via Colombo, via Agostini, via Silone, via D’Avia Nord.

Qualora sia necessario durante le attività dell’organizzazione, saranno previste sospensioni temporanee della circolazione stradale. Sarà comunque garantito l’accesso ai residenti, agli esercenti commerciali e ai clienti, alle attività produttive e ai mezzi diretti ai passi carrabili, con l’ausilio degli operatori della produzione cinematografica.