La Mille Miglia e Patrick Dempsey protagonisti sul set di "Ferrari" | LE FOTO

Tanti curiosi anche questa mattina in centro a Modena per osservare le riprese del film "Ferrarti", che in queste ore sta mettendo in scena un evento particolarmente affascinante, proprio nel cuore della città. In piazza Grande si realizza infatti una sontuosa scena che ricostruisce il passaggio della Mille Miglia del 1957. Una corsa che vide sul podio tre Ferrari, ma che fu funestata dalla morte del pilota Alfonso De Portago e del suo navigatore Edmund Nelson: un duro colpo per il Drake in un periodo già molto complesso.

Per l'occasione in all'ombra della Ghirlandina è stato ricreato il tracciato della gara, con i tipici balloni di fieno a protezione delle curve, la cartellonistica, le postazioni di ripresa televisive e tante comparse assiepate lungo il percorso. Protagonista della giornata l'attore Patrick Dempsey, alla guida di una Ferrari 315S che ha condotto personalmente in virtù delle sue ottime doti di pilota al di fuori dell'attività attoriale.

Il cuore della scena è in Piazza Grande, ma è stato creato un circuito per consentire lo spostamento dei mezzi d'epoca in via Castellaro, corso Canalgrande, via Emilia centro, corso Duomo. Il passaggio ai pedoni resta consentito, ma non quello dei veicoli, ad eccezione degli autobus di linea.

Ricordiamo che in corso Canalgrande, tra via Mascherella e via Università, la sosta è già riservata ai mezzi della produzione fino a mercoledì 28 settembre, mentre in via Università è vietata la sosta su entrambi i lati lunedì 26 settembre.

Per consentire gli allestimenti necessari alle riprese cinematografiche che si svolgono già da sabato, viene rinviato l’appuntamento del mercato antiquario “Antico in Piazza Grande”. L’Amministrazione comunale l'Associazione Mercantico per la disponibilità dimostra nel consentire la prosecuzione delle riprese del film. La manifestazione verrà programmata nelle prossime settimane.