Film "Ferrari", si gira di notte nelle strade di campagna tra Marzaglia e Baggiovara

Anche le strade delle campagne modenesi diventano se set cinematografico per il film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari. Venerdì 30 settembre, infatti, dalle ore 14, per la serata e la notte, fino alle 7 di sabato, si gira in via dell’Aeroporto, via Pederzona e via Cucchiara, tra Marzaglia e la zona del cimitero di Baggiovara. Con divieti di sosta previsti già da giovedì 29 settembre.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

I divieti di sosta, e poi di circolazione per il periodo delle riprese, con deviazioni sulle strade laterali, riguardano tutta via dell’Aeroporto, nei pressi dell’autodromo, via Pederzona (tra via dell’Aeroporto e via Corleto sud), via Cucchiara (tra via Corleto e stradello Baggiovara).

Sarà garantito il passaggio dei veicoli dei residenti, con assistenza del personale della produzione, in base all’andamento delle riprese cinematografiche.