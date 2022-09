Film "Ferrari", la Mille Miglia del 1957 rivive sotto la Ghirlandina

Anche Piazza Grande diventa set cinematografico per il film del regista Michael Mann, Lunedì 26 settembre, infatti, rievocando il passaggio delle Mille Miglia del 1957, si gira anche nell’area di fronte al Palazzo comunale con divieti di sosta e sospensione della circolazione nelle strade circostanti.

In particolare, in corso Canalgrande, tra via Mascherella e via Università, la sosta è già riservata ai mezzi della produzione fino a mercoledì 28 settembre, mentre in via Università è vietata la sosta su entrambi i lati lunedì 26 settembre.

Lunedì, nel giorno delle riprese, inoltre, sarà sospesa la circolazione, eccetto i veicoli della produzione, sul percorso circolare costituito da Piazza Grande, via Castellaro, corso Canalgrande, via Emilia centro, corso Duomo. È comunque garantito il passaggio del trasporto pubblico, con sospensioni in coincidenza con le singole riprese, così come il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Per consentire gli allestimenti necessari alle riprese cinematografiche che si svolgono già da sabato, viene rinviato l’appuntamento del mercato antiquario “Antico in Piazza Grande”. L’Amministrazione comunale ringrazia l'Associazione Mercantico per la disponibilità dimostrata nel consentire la prosecuzione delle riprese del film. La manifestazione verrà programmata nelle prossime settimane.