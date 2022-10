Riprese di "Ferrari" in Piazza Roma, chiude ancora il circuito per le riprese

Tornano in centro storico le riprese del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, per consentire alla produzione di recuperare alcune scene. L’area di fronte al Palazzo Ducale sarà di nuovo set cinematografico per il passaggio delle Mille Miglia del 1957 e, nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, saranno operate delle modifiche alla viabilità lungo tutto il “circuito”.

In particolare, verrà sospesa la circolazione e vietata la sosta eccetto veicoli della produzione sul percorso Piazza Roma, via Tre Febbraio, corso Cavour (tra corso Canalgrande e via Tre Febbraio), corso Canalgrande (tra via Mascherella e corso Cavour) e corso Accademia. Divieti di sosta anche in piazzale San Domenico, via Belle Arti (tra via Tre Febbraio e via Sgarzeria), via Sgarzeria (tra via Belle Arti e corso Cavour), così come in via San Giovanni del Cantone (sosta riservata alla Procura della Repubblica, al Tribunale, ai veicoli in servizio di Polizia giudiziaria e a disabili).

Per permettere le riprese, lungo il “circuito” che percorreranno le auto d’epoca e per consentire a residenti e soccorsi di entrare e uscire dalla zona, nella giornata di venerdì 21 ottobre, inoltre, viene modificata la viabilità in alcune vie circostanti. In particolare, in viale Vittorio Emanuele (tra via Sant’Orsola e corso Cavour) sarà sospesa la circolazione, via Fonteraso e via Goldoni diventeranno a doppio senso di marcia a senso unico alternato, così come in via Modonella, dove sarà inoltre vietata la sosta.

Sensi unici alternati anche in via Santa Margherita (tra corso Accademia e via Fonteraso), via de Lovoleti, via Gallucci, via Università, via San Cristoforo, via dei Tintori, via Scarpa e via Santissima Trinità, mentre in corso Cavour sarà istituita la circolazione a doppio senso di marcia.

In ogni caso, sarà possibile raggiungere i passi carrai nelle pause delle riprese, con l’assistenza del personale della produzione e degli operatori della Polizia locale. Per il servizio di trasporto pubblico sono previste deviazioni nei percorsi.