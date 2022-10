Riprese di "Ferrari" a Puianello, chiude ancora la provinciale

La produzione del film "Ferrari" torna sulle colline modenesi, per girare fra le splendide strade collinari della zona di Puianello, come già accaduto nelle scorse settimane. Nella giornata? di giovedì 20 ottobre dall'alba (indicativamente dalle ore 6.00), per alcune ore, la strada provinciale 18 di Puianello - tratto tra Levizzano Rangone e Puianello - sarà chiusura al traffico ad intermittenza, per consentire le riprese

Saranno presenti la Polizia Locale e la Polizia Stradale a monitorare e facilitare le operazioni, gestendo emergenze e necessità urgenti (scuolabus, residenti, necessità lavorative).