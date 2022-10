"Ferrari" il set torna in piazza Roma. Si gira anche sulle colline di Puianello

Anche piazza Roma, con lo sfondo del Palazzo Ducale, diventa set cinematografico per rievocare il passaggio delle Mille Miglia del 1957, come è già avvenuto in piazza Grande. Il film su Enzo Ferrari continua a spostarsi attraverso il centro storico.

Da lunedì 3 e fino a giovedì 6 ottobre sono previsti divieti di sosta, con rimozione, su entrambi i lati di via Tre Febbraio, corso Cavour (tra Canalgrande e via Tre Febbraio), Canalgrande (tra via Università e corso Cavour), corso Accademia, largo San Giorgio, via Farini, via Università, piazzale San Domenico, via Belle Arti (tra via Tre Febbraio e sino al civico 19), via Sgarzeria (tra via Belle Arti e corso Cavour). Analoghi divieti sono previsti anche in via San Giovanni del Cantone, dove la sosta sarà riservata ai mezzi delle forze dell’ordine e della Procura, oltre ai veicoli delle persone con disabilità.

Mercoledì, nel giorno delle riprese, inoltre, sarà sospesa la circolazione, eccetto i veicoli della produzione, sul percorso circolare costituito da piazza Roma, via Tre Febbraio, corso Cavour (tra Canalgrande e via Tre Febbraio), Canalgrande (tra via Università e corso Cavour), corso Accademia, largo San Giorgio, via Farini, via Università.

Durante la giornata sono previsti doppi sensi di marcia in diverse strade normalmente a senso unico, per consentire la possibilità di entrata e uscita dal centro storico. In particolare, saranno a doppio senso di circolazione, spesso con divieto di sosta, via Santa Margherita, via Blasia, via Torre, via Modonella, via Campanella e corso Cavour, tra via Tre Febbraio e via Sgarzeria. In altre strade saranno previsti obblighi di svolta e via Fonteraso e via Goldoni saranno a senso unico alternato.

In ogni caso, sarà possibile raggiungere i passi carrai nelle pause delle riprese, con l’assistenza del personale della produzione e degli operatori della Polizia locale. Per il servizio di trasporto pubblico sono previste deviazioni nei percorsi. Altri provvedimenti di divieto di sosta e di circolazione sono previsti da lunedì 3 ottobre in via Monte Kosika, tra via Fontanelli e piazzale Tien An Men (fino al 9 ottobre) e da mercoledì 5 a venerdì 7 ottobre in piazzale Tien An Men.

Riprese anche in collina

La prima parte della settimana di riprese sarà invece concentrata in collina. Nelle giornate di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 ottobre (in caso di maltempo il 6 - 7 - 8 ottobre) la produzione girerà sulle affascinanti strade di collina nella zona di Puianello, tra i territori di Castelvetro e Maranello. Le strade provinciali 18 e 41 saranno oggetto di chiusura del traffico a intermittenza (non continuativa e funzionali alle riprese) e divieto di sosta con rimozione. Sul posto sarà presente la Polizia Locale per fermare e deviare il traffico in base alle esigenze della produzione.