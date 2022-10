Il set del film "Ferrari" fa tappa anche in via Pica

Venerdì 14 ottobre si spostano in via Pica le riprese del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari. Via Pica è una strada che attraversa la campagna nell'immediata periferia est della città, collegando strada Curtatona a via Emilia Est.

Nella fascia oraria dall’1 alle 24, nel tratto di via Pica da via Emilia est al civico 160 (compreso il sottostrada), così come nelle vie Bussi e Lugli sarà disciplinata da movieri una sospensione temporanea della circolazione stradale per il tempo strettamente necessario a ogni singola ripresa. Sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, così come il passaggio dei veicoli dei residenti secondo l’andamento delle riprese.