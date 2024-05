Arrivano a Carpi le riprese della serie Rai "Estranei", ispirata alla storia di Saman Abbas

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Centro storico di Carpi sarà per un paio di giorni il set di riprese televisive per la serie “Estranei”, destinata a RAI2: si tratta di quattro puntate, ispirate liberamente alla vicenda di Saman Abbas – la ragazza pakistana uccisa a Novellara dai genitori – la cui lavorazione è in corso da un mese a Correggio, dove la troupe ha fatto casting e campo-base.

Le zone interessate saranno una parte di piazza dei Martiri, corso Cabassi, Teatro Comunale e piazzale Re Astolfo, nonché viale Carducci per la sosta dei vari mezzi necessari alla produzione.

Le riprese dovrebbero svolgersi nei giorni di martedì 28 e mercoledì 29, ma già lunedì 27 ci saranno temporanee modifiche al traffico nei luoghi interessati all’allestimento del piccolo “villaggio”.

Fra i protagonisti di “Estranei” (titolo provvisorio) Giulio Scarpati, Elena Radonicich, Ricky Memphis e Isabella Ferrari: non è noto al momento chi fra questi interpreti sarà sul set carpigiano. La regia è firmata da Cosimo Alemà: la produzione ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Queste le limitazioni al traffico:

PIAZZA DEI MARTIRI – Martedì 28 maggio divieto di circolazione di veicoli a motore, « esclusivamente nel momento delle riprese, mediante collocazione di transenne nei punti di accesso alla Ztl. »

CORSO CABASSI – dalle ore 15 di lunedì 27 maggio alle ore 19 di mercoledì 29 maggio, divieto di sosta con rimozione dal numero 30 all’intersezione con via XX Settembre e soppressione di quattro stalli.

VIALE CARDUCCI – dalle ore 8 alle ore 19 di martedì 28 maggio divieto di sosta con rimozione dall’intersezione con via Gobetti al numero 34/F lato ovest (cioè sinistro rispetto al senso di marcia).