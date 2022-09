I fiori tornano sul memoriale del Sisma 2012 dopo il vandalismo

A Mirandola è stato ripristinato il memoriale, realizzato sulla facciata esterna del cantiere del Teatro in Piazza della Costituente in ricordo delle vittime del Sisma che colpì il territorio nello scorso 2012. Un intervento reso necessario dopo l'atto vandalico dello scorso agosto, quando Marouane Satte, allora segretario dei Giovani Democratici (oggi dimessosi), staccò i fiori realizzati dagli studenti in un gesto sconsiderato e poco comprensibile.

L'intervento, fa sapere l'Amministrazione comunale, ha visto impegnati gli operatori dell’Ufficio Tecnico manutenzioni del Comune di Mirandola nella riaffissione dei fiori di carta realizzati dagli studenti delle Scuole Medie Montanari. Il Sindaco Alberto Greco si è personalmente recato presso il memoriale per seguire la chiusura dei lavori e la riconsegna dell’opera alla Città.