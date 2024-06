Si riqualificano i Viali di Modena: al via i lavori al Parco S. Pertini

Prima area: Tra via Contri, viale Fabrizi e il camminamento interno del parco. Comprende 1.800 mq, di cui 700 mq concessi al Lido Park e 1.250 mq da desigillare per ripristinare la superficie a prato. Qui verranno installati nuovi arredi, telecamere, illuminazione e migliorato il verde per creare uno spazio destinato a performance artistiche.