Nuovo assetto per via Roosevelt, 385mila euro per un adattamento green

Quasi 400mila euro dal del Ministero per la Transizione Ecologica per un progetto su via Roosevelt: il Comune se li è aggiudicati dentro al “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. Il progetto, finanziato con 385.405€, riqualificherà una porzione del tratto stradale, con interventi che miglioreranno la qualità e le “prestazioni” ecologico-ambientali dello spazio pubblico, non solo per il dimensionamento, la distribuzione o l’accessibilità del luogo, ma soprattutto per la capacità di rispondere efficacemente a eventi meteorologi estremi, in particolare piogge intense e ondate di calore.

Il tratto che sarà oggetto d’intervento si presenta ora come un ampio viale di accesso alla città completamente asfaltato e impermeabilizzato, eccetto una fila di aiuole molto strette lungo il fronte occidentale. In particolare , Il progetto prevede di trasformarlo in un “corridoio ecologico urbano”: un viale alberato e ombreggiato, piacevole da percorre sia in auto sia a piedi o in bicicletta, migliorando così non solo il microclima del quartiere, ma valorizzando l’intero contesto, in particolare le attività commerciali e gli edifici prospicienti la strada.

Spiega Riccardo Righi, Assessore all’Ambiente e all’Urbanistica: « Il progetto propone la riqualificazione in chiave di resilienza ai cambiamenti climatici di una strada di quartiere di Carpi a grande flusso di traffico, adiacente alla zona industriale di Cibeno e al quartiere omonimo residenziale. »

I benefici ambientali riguarderanno il miglioramento microclimatico della zona, il miglioramento del deflusso idrico in caso di piogge intense o torrenziali, e la mitigazione locale delle ondate di calore estive, con un abbassamento delle temperature.

« I benefici sociali – sottolinea Righi – consisteranno nel rafforzamento delle infrastrutture per la mobilità lenta e della connessione con la futura isola ambientale localizzata nell’area residenziale di Cibeno. Inoltre, la velocità di percorrenza dei veicoli si ridurrà, con effetti positivi sul tasso di incidenti stradali e sulla qualità dell’aria. Nelle prossime settimane predisporremo il crono-programma dei lavori con l’obbiettivo di realizzare le opere il prima possibile. »