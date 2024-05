Riqualificazione del centro storico di Castelfranco Emilia, al via il 3°stralcio

Nell’ambito delle opere di riqualificazione del III stralcio del centro storico di Castelfranco Emila verranno effettuati lavori di asfaltatura in alcuni tratti stradali di via Ripa Inferiore, da via Fasani all’intersezione con via della Vittoria e parzialmente nel tratto di strada che collega via Circondaria Nord a via Ripa Inferiore.

Tutte le fasi di lavorazione (demolizione e modellazione, fresatura, binder, asfalto) verranno eseguite senza soluzione di continuità fino al loro completamento, salvo avverse condizioni metereologiche.

Per poter garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, dal 20 maggio e fino al completamento dei lavori (presumibilmente giovedì 23 maggio) verrà interdetto il traffico di via Ripa Inferiore, da via Fasani all’intersezione con via della Vittoria: sarà pertanto modificato il senso di marcia di via Fasani e via dal Bagno da senso unico a doppio senso. Sarà inoltre interdetto il traffico della porzione di via Circondaria Nord, dall’edificio della biblioteca all’intersezione con via Ripa Inferiore.

Al completamento dei lavori verrà riaperto il parcheggio di via Ripa. Per ulteriori informazioni consultare il sito o i canali social del Comune di Castelfranco Emilia. In caso di necessità è invece possibile contattare l’ufficio tecnico inviando una mail al seguente indirizzo: infocantieri@comune. castelfranco-emilia.mo.it