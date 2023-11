Nuova proprietà, parte la riqualificazione dell'ex Holiday Inn di Modena Nord

E' arrivata la svolta per la riqualificazione dell'ex albergo Holiday Inn, il complesso alberghiero di 187 camere che da anni svetta accanto all'uscita autostradale di Modena Nord, in via Tre Olmi. Esattamente 10 anni fa la struttura, con i suoi 8 piani in cemento, era piombata nel degrado dopo l'abbandono da parte della proprietà, che aveva chiuso l'attività alberghiera lasciando un contenitore vuoto. Contenitore che, come sempre accade in queste situazioni, era ben presto diventato un rifugio per sbandati.

Nel corso di questo decennio l'hotel era stato saccheggiato e devastato, era diventato alloggio per senza fissa dimora ed intorno ad esso si erano verificati anche diversi reati. Ad inizio 2016 un incendio aveva ulteriormente danneggiato l'immobile, più volte soggetto ad ordinanze di messa in sicurezza, con conseguenti sigilli, poi rimossi e poi ripristinati. L'ultima occupazione nota risale ad un anno fa, quando sulla cima del palazzo fecero la loro comparsa alcuni giovani che stavano prendendo parte al rave party nel capannone di via Tre Olmi situato a breve distanza dall'albergo abbandonato.

Nove anni fa la società Beni Stabili Property Service con sede a Roma aveva acquisito la proprietà dello stabile, prospettando una riqualificazione: il progetto era però naufragato, mentre lo stabile perdeva letteralmente pezzi, diventando anche particolarmente pericoloso al suo interno.

Ebbene, ora una nuova proprietà si è affacciata a Modena e ha rilevato l'ex Holiday Inn, presentando un progetto per il completo recupero dello stabile. Si tratta della Ecoservim Srl, azienda reggiana capofila di un gruppo con con 170 milioni di fatturato nel 2022, da anni attivo nel settore della termoidraulica, dell'edilizia e degli spurghi. Il progetto dell'azienda è chiaro e lineare: ristrutturare completamente l'edificio e poter riaprire un albergo a 4 stelle, nelle stesse volumetrie del fabbricato esistente.

Gianluca Bonini, presidente della Capogruppo Eco IMM, capogruppo di Ecoservim, ha commentato: "Abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione comunale con grande determinazione, condividendo il principio che - al di là della sostenibilità economica - ogni componente della società civile deve dare il proprio contributo per poter migliorare le condizioni di vita intorno a noi. La responsabilità che ci siamo presi è in linea con le nostre capacità professionali, con i nostri valori etici e con le aspettative dei nostri investitori. Siamo particolarmente soddisfatti perché non sempre riusciamo a coniugare tutte queste finalità in un unico progetto. L'appalto per la ristrutturazione è stato affidato alla società Rinascimento Urbano, specialista in progetti complessi di rigenerazione urbana".

Oggi si è svolto un sopralluogo insieme anche al sindaco Gian Carlo Muzzarelli, soddisfatto dell'impegno che il privato ha assunto: Dopo l'impegno dell'Amministrazione per rigenerare e riqualificare l aree pubbliche della città abbiamo iniziato a spingere verso i privati per provare a rigenerare anche i luoghi privati di comunità. Holiday Inn era una struttura abbandonata da molto tempo, un gruppo di imprenditori sollecitati e verificati ha consentito di ragionare oggi su la rinascita di questa struttura. Credo che sia importante perchè ritornerà a essere un servizio pulito e di qualità per l'offerta turistica della città. Siamo molto contenti. Siamo a disposizione, l'appello che faccio ai privati è 'venite insieme a noi, lavoriamo insieme per trovare tutte le soluzioni tecnico amministrative per rigenerare tutti luoghi della città e creare tutte le opportunità che Modena si merita".

I sopralluoghi tecnici si sono già susseguiti nelle ultime settimane, attraverso l'appaltatore dell'opera Rinascimento Urbano Srl, con un piano ben preciso di lavorazione per rimettere a nuovo l'intero edificio che oggi versa in condizioni precarie al suo interno, ma è sano da un punto di vista strutturale. La prima fase sarà impegnativa e riguarderà l'intera bonifica del sito, cui concorrerà anche Hera. Insieme alla multiutility sarà in campo anche Arca Lavoro, l'impresa sociale di Porta Aperta che impiega persone in condizione di fragilità. Alberto Caldana, presidente dell'associazione di volontariato Porta Aperta ha commentato: "Siamo lieti e onorati di essere stati individuati come partner di un progetto così importante per la riqualificazione di una parte importante della nostra città. La presenza di una realtà del Terzo Settore come Porta Aperta sta ad indicare la forza e la coesione di una comunità e la maturità del contesto modenese, pronto a misurarsi con le forme più avanzate di innovazione sociale, come l'amministrazione condivisa".