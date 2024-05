Mercato Albinelli, riqualificata l’isola ecologica per gli esercenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si sono conclusi nei giorni scorsi a Modena, a cura del Gruppo Hera, i lavori di adeguamento dell’isola ecologica interrata al mercato Albinelli, richiesti dell’amministrazione comunale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi ambientali.

Lo spazio di via Mondatora, ad uso esclusivo degli esercenti del mercato, è stato riqualificato e adattato per ospitare in superficie i nuovi contenitori della raccolta differenziata, che vanno ad aggiungersi ai compattatori già presenti.

Solo gli esercenti – una settantina tra commercianti e ristoratori – possono accedere all’isola ecologica, delimitata dalla nuova cancellata e attrezzata per accogliere tutte le matrici di rifiuto: carta, plastica, cartone, vetro, organico, cassette in plastica rigida e legno, indifferenziata.

La riqualificazione dell’isola ecologica risponde alla necessità degli esercenti del mercato di avere uno spazio ordinato in cui conferire i rifiuti prodotti ogni giorno, in modo che possano essere differenziati al meglio, al fine di aumentare la quantità e la qualità del materiale da avviare al riciclo. Contestualmente ai lavori di adeguamento, gli esercenti hanno ricevuto in dotazione dai tutor di Hera il materiale e le attrezzature utili per il conferimento dei rifiuti, oltre alle informazioni necessarie per utilizzare in modo corretto l’isola ecologica.