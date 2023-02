Riqualificazione del parco della Bertola grazie al crowdfunding ed Emil Banca

C’è anche Formigine tra i cinque Comuni premiati da Emil Banca nell’ambito dell’iniziativa “Abbiamo un cuore in Comune”. Con questo progetto Emil Banca ha offerto l’anno scorso agli enti pubblici dei Comuni in cui è presente la possibilità di affiancarli nella promozione territoriale e sensibilizzarli sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Formigine ha partecipato con un progetto di riqualificazione dell’area giochi del parco alla Bertola. In particolare l’obiettivo era l’acquisto di un nuovo gioco da collocare nel parco, dotato al momento solo un’altalena e qualche gioco a molla.

Un progetto a cui il Comune di Formigine ha aderito in collaborazione con le due associazioni che più vivono la località della Bertola, Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd, e che ha contato sulle donazioni di tanti che hanno deciso di contribuire per regalare ai bambini un parco più bello.

“La modalità del crowdfunding - afferma l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi - esemplifica perfettamente l’espressione L’unione fa la forza. L’obiettivo, prefissato a 5mila euro, non solo è stato raggiunto, ma addirittura superato, fino a toccare i 5.550 euro raccolti. Grazie a questi ulteriori 500 euro concessi da Emil Banca, siamo pronti a dare un volto nuovo all’area verde per la felicità dei più piccoli. Grazie di cuore a Le Palafitte 2.0 e a Flik Flak Asd per il lavoro quotidiano e a tutti coloro che hanno donato unendosi a noi in questo bel progetto”.

L’acquisto e l’installazione del gioco, in programma quest’anno, porteranno con sé un momento inaugurale e la consegna di simpatiche ricompense a tutti i donatori.

Tutti potevano donare per diventare attori di questo progetto e costruire insieme il futuro dell’area. Il tipo di raccolta era “O tutto o niente!”: se la somma necessaria non fosse stata raggiunta, il denaro sarebbe stato restituito ai donatori.

Grazie a una campagna di crowdfunding (raccolta fondi) promossa dall’amministrazione comunale sulla piattaforma Ideaginger.it il progetto, denominato “Shine on Bertola: our re-generation”, ha raccolto 5.550 euro, pari al 111% dell’obiettivo (che era 5 mila euro).

Dopo il successo del crowdfunding, è arrivato anche il premio di Emil Banca, che al Comune di Formigine ha assegnato 500 euro.

Emil Banca ha messo in campo questo progetto assieme a Ginger per diffondere la cultura del crowdfunding civico come metodo per reperire risorse per il bene comune.

Con le cinque campagne di crowdfunding (promosse e sostenute anche con corsi di formazione specifici) sono stati raccolti 38 mila euro (l’obiettivo era 30 mila) a cui si sono aggiunti i premi di Emil Banca per un valore complessivo di 12 mila euro.

Le risorse complessive che alimenteranno progetti dedicati a territori, comunità o ambiente in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 ammontano così a 50 mila euro.