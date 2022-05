Maranello, conclusala riqualificazione del parco Ferrari

Un parco riqualificato, pronto ad accogliere cittadini ed eventi nella bella stagione. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di sistemazione del Parco Enzo Ferrari, il grande polmone verde a ridosso del centro cittadino, uno degli spazi pubblici più amati e frequentati dai maranellesi e non solo.

Un intervento che ha permesso di riqualificare aree verdi, arredi e percorsi e di rinnovare anche l’arena centrale, la zona adibita ad accogliere iniziative all’aperto, dove sono state rinnovate le panchine per assistere agli spettacoli ed è stata ultimata l’installazione di una nuova struttura per ospitare gli eventi: l’inaugurazione di questo spazio è previsto per il prossimo 12 giugno durante la Festa dei bambini e delle associazioni, uno degli eventi del “Giugno Maranellese” rivolto in particolare a famiglie, bambini e al mondo del volontariato.

I lavori hanno visto anche la collocazione di nuovi arredi per chi frequenta il parco e la sistemazione della staccionata e delle scalinate agli ingressi.

Un intervento, quello effettuato al parco intitolato al fondatore della casa automobilistica, che si inserisce in un programma più complessivo di opere realizzate nel corso dell’ultimo anno dall’amministrazione comunale nelle aree verdi e negli spazi pubblici, sia del capoluogo che delle frazioni, che ha visto anche lavori al Parco delle Città di Pozza, dove sono stati installati nuovi giochi per i bambini, al Parco di Via Obici a Pozza, con nuovi giochi e arredi, nell’area verde di San Venanzio e al Parco dei Piccoli vicino al Municipio.