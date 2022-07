Nuovi giochi e campo di calcio a 7 nella riqualificazione dell'area di via Donati

Il ripristino dell’area giochi per bambini, la realizzazione di un nuovo campo da calcio a sette su erba e di un’area fitness, la piantumazione di essenze vegetali, nuove recinzioni, un’area adibita a parcheggio, ma anche il potenziamento di illuminazione e videosorveglianza, oltre che attività culturali e di animazione per promuovere l’uso corretto dell’area verde, favorirne la frequentazione da parte dei residenti e, quindi, migliorare la vivibilità dell’intera zona già interessata da importanti progetti di rigenerazione urbana.

Sono, per sommi capi, i principali elementi che caratterizzeranno il progetto “Riqualificazione dell’area verde di via Pio Donati”, finalizzato appunto a un intervento complessivo di prevenzione e riqualificazione dell’area verde che si trova in zona Sacca-Crocetta, in grado di rispondere alle istanze espresse a più riprese dai residenti della zona, oltre che in sede di Consiglio comunale. Il progetto, che vede impegnati il Settore Lavori Pubblici e l’Ufficio Legalità e sicurezze, sarà inoltre sottoposto al Consiglio del Quartiere 2 e illustrato in assemblea ai cittadini.

Il costo complessivo è pari a 413mila euro, di cui 350mila per investimenti e 63mila per spese correnti. L’intervento di riqualificazione è stato candidato dal Comune di Modena a un finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna che con lettera del presidente Stefano Bonaccini ha accolto la richiesta di cofinanziamento per complessivi 160mila euro, di cui 110 mila per spese di investimento e 50mila come contributo per le spese correnti. Nella seduta di martedì 5 luglio la Giunta comunale ha approvato lo schema di Accordo di programma con la Regione per lo sviluppo del progetto.

L’area interessata è uno spazio verde di circa 4.400 metri quadrati a servizio dei residenti della zona, collegata al parco XXII Aprile. Quindi, l’intervento insiste in una zona già interessata dall’importante programma di rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area a nord della fascia ferroviaria, ma dove permangono situazioni problematiche. L’obiettivo è dunque rendere fruibile ai cittadini l’area verde di via Donati riqualificandola completamente e rendendola anche più sicura attraverso nuove installazioni di telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino e il potenziamento dell’illuminazione, oltre che favorendo attività di presidio sociale integrate con attività di animazione.

Tali attività riguarderanno tutto il comparto con particolare riferimento all’area del Parco XXII Aprile, degli Orti di viale Gramsci, del condominio Rnord, oltre che allo sviluppo dello spazio Città Sociale e Sicura attivo presso il Bar Arcobaleno e al potenziamento degli interventi di educativa di strada. L’obiettivo è promuovere la partecipazione di giovani, scuole e famiglie con il coinvolgimento attivo anche dei volontari della sicurezza e dei giovani del progetto Antenne.

Nelle prossime settimane sarà sottoposto alla Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento sull’area verde di via Donati in modo da avviare il primo stralcio dei lavori che sarà realizzato entro l’anno, finanziato dalla Regione per 110 mila euro e dall’amministrazione comunale per altri 90mila. Già nel corso di quest’anno saranno inoltre programmate le attività sociali e di animazione, a cura delle associazioni del territorio, finanziate sempre con il cofinanziamento regionale per 50mila euro.