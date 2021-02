Castelnuovo, nuovo volto alla scuola “Agazzi”

Spazi rinnovati, migliore efficienza energetica, arredi nuovi e più funzionali. Le coloratissime aule della Scuola dell’Infanzia “Sorelle Agazzi” sono pronte ad ospitare le bambine e i bambini di Castelnuovo, dopo la fine dei lavori di riqualificazione che hanno interessato in particolar modo l'ala più vecchia dell'edificio di piazza Brodolini.

Il progetto è stato presentato alla stampa questa mattina dal Sindaco Massimo Paradisi, dall'Assesora alla Scuola Sofia Baldazzini e dall'Assessore ai Lavori pubblici Matteo Ferrari, alla presenza della dirigente scolastica Giovanna Moscato e dell'architetto Enrico Termanini, direttore dei lavori.

Risparmio energetico e miglioramento degli spazi della didattica sono gli aspetti che maggiormente caratterizzano il progetto, con la sostituzione degli infissi e la realizzazione della parete esterna a cappotto. È stata inoltre messa in sicurezza la struttura e realizzata una nuova copertura.

Grande attenzione è stata dedicata agli impianti, in cui si è fatto particolare utilizzo di domotica, a partire dall'illuminazione interna, che si accende e si regola di intensità in modo autonomo. Le aule sono ora più luminose grazie alle nuove vetrate ed è in fase di realizzazione il piccolo anfiteatro che sostituirà l’attuale cortile interno.

L'Amministrazione comunale ha inoltre posto particolare cura agli arredi interni, anche in chiave educativa e didattica: è stato proposto uno specifico progetto e per la fornitura dei mobili ci si è rivolti ad una azienda toscana specializzata.

I lavori nella parte interna della scuola sono durati circa un anno e mezzo, nel rispetto del cronoprogramma, nonostante la situazione pandemica, per un investimento di circa 1,2 milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo, che prosegue il percorso di ammodernamento delle strutture scolastiche del territorio.

“L’intervento alla scuola ‘Agazzi’ è il segno tangibile del forte intento di questa Amministrazione di investire sui nostri giovani, ovvero sul futuro della nostra comunità – commenta il Sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi –. A fronte di un investimento importante, siamo riusciti a migliorare significativamente gli spazi sotto diversi punti di vista, dal risparmio energetico alla funzionalità e l’estetica, nella convinzione che far diventare più belle e accoglienti le nostre scuole possa contribuire a rendere più piacevole il tempo trascorso in aula. Per questa Amministrazione comunale è motivo d’orgoglio essersi caratterizzata per l’edilizia scolastica, intesa non solo come riqualificazione e ammodernamento dei locali adibiti ad aule e laboratori, ma anche come rigenerazione energetica di interi edifici”.