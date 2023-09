Lo stadio del baseball si rifà il look, iniziati i lavori in via Minutara

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione energetica e potenziamento strutturale del campo da baseball intitolato a Giovanni Torri in via Minutara. L’intervento, del valore complessivo di 4 milioni di euro, è finanziato con fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito del bando “Sport e inclusione sociale” e consentirà di migliorare il livello qualitativo dei campi da gioco, per migliorare il confort del pubblico e dei fruitori.

I lavori, aggiudicati tramite procedura negoziata all’impresa Idraulica F.lli Sala srl di Concordia sulla Secchia, arriveranno a conclusione entro la fine del 2025 e saranno organizzati in modo da non arrecare disturbo alla squadra di baseball di Modena, che gioca nel campionato di serie A, concentrando le lavorazioni più impattanti nel periodo di fermo del campionato, quindi da novembre a marzo.

Sono previsti interventi sia dal punto di vista edile sia impiantistico. In particolare, è in programma la realizzazione di una copertura della tribuna realizzata con struttura indipendente in acciaio e legno, funzionale anche all’installazione di un impianto fotovoltaico, la riqualificazione energetica di tutti i locali con il rinnovo dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, di un impianto per il riscaldamento e la ventilazione meccanica degli ambienti, la sostituzione degli infissi interni ed esterni, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione automatico per i tre campi da gioco, con il recupero delle acque meteoriche mediante vasca di raccolta e filtrazione. E, ancora, la riorganizzazione dei locali funzionale alla fruibilità degli spazi, con la realizzazione di nuove partizioni interne e l’ampliamento dei locali a servizio degli atleti, l’adeguamento dei tre campi presenti con l’allargamento dei dugout (le aree delle panchine delle squadre) e il collegamento diretto agli spogliatoi delle rispettive squadre, la realizzazione di una tribuna coperta accessibile alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e il rifacimento dei servizi igienici, anche per disabili.