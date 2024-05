Riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria: in arrivo due nuovi alloggi sociali

Inizia a prendere forma il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Formigine. Grazie ad un accordo siglato tra il Comune di Formigine e FER (Ferrovie Emilia Romagna S.r.l), due immobili situati nelle pertinenze della stazione formiginese saranno destinati a scopi sociali, con l'obiettivo di rispondere all’emergenza abitativa delle famiglie in difficoltà.

La concessione avrà una durata di 9 anni e gli immobili saranno gestiti dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con cui il Comune ha firmato una convenzione per la sub-concessione di questa porzione di fabbricato integrata nella stazione. Gli alloggi saranno utilizzati per dare una risposta immediata all’emergenza abitativa, in conformità ai criteri e priorità d’accesso stabiliti, e saranno gestiti dall’Unione fino al 2033.

Il progetto, oltre a rispondere ai bisogni abitativi dei nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione urbana della zona della stazione. Nella stessa direzione andranno anche la realizzazione di un deposito per biciclette di fronte all’ingresso e l’assegnazione della vecchia biglietteria, attualmente inutilizzata, a un’associazione del territorio, che la adibirà a propria sede.