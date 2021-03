Formigine, al via la riqualificazione di via Gandini

Lunedì 8 marzo, al via i lavori che rientrano nel quadro più ampio relativo al centro storico

Nell’ambito dell’ampio progetto di riqualificazione del centro storico, inizieranno lunedì 8 marzo i lavori su via Gandini. Il cantiere, sollecitato in questo periodo di chiusura per influire il meno possibile sulle attività commerciali, avrà la durata di due settimane, condizioni meteorologiche permettendo. La decisione è stata presa attraverso un percorso di partecipazione che ha visto coinvolti i commercianti, le associazioni di categoria e i residenti dell’area.

I tratti ora sistemati in sasso saranno ripavimentati in pietra simile a quella esistente; la nuova pavimentazione assicura una migliore percorribilità veicolare e pedonale della strada grazie all’eliminazione di ostacoli e gradini.

Verranno risistemati anche i parcheggi, segnati a terra e ottimizzati per conciliare il passaggio veicolare verso piazza De Gasperi e il passaggio pedonale verso le attività adiacenti.

L’intervento prevede anche la formazione di un pedonale, delimitato da transenne sfilabili, e posizionato sul lato sud della strada a protezione degli esercizi commerciali e dei pedoni, per una maggiore sicurezza. Il divieto di sosta ed altre modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate in loco.