Maranello, lavori di riqualificazione per il Parco Ferrari

Lavori di riqualificazione al Parco Enzo Ferrari. Sono stati realizzati nei giorni scorsi alcuni interventi nell’area verde cittadina, anche in vista del maggiore utilizzo del luogo durante la stagione estiva. In particolare, sono stati installati 6 nuovi tavoli da picnic e 2 nuove panchine, e rigenerate 25 panchine esistenti. Sono poi stati rimessi a nuovo circa 100 metri di staccionata in legno, mentre nell'ingresso da Via Rivazza sono state ripristinate le scalinate che si erano rovinate. Risagomato anche il tratto tra Via Rivazza e l’arena degli spettacoli. Tutti i percorsi pedonali, infine, sono stati sistemati con nuovo materiale stabilizzato.

“E’ un intervento che riguarda una delle zone verdi più amate dai maranellesi e non solo”, afferma Chiara Ferrari, assessore ai lavori pubblici – e che conferma la nostra intenzione di puntare sempre di più sui luoghi pubblici all’aperto per recuperare la nostra socialità. Continueremo infatti in questo genere di azioni: tra i prossimi lavori previsti all’interno del Parco Enzo Ferrari c’è anche la sistemazione dell’arena spettacoli, che grazie a nuove dotazioni potrà diventare un luogo ancora più piacevole in cui passare momenti a contatto con la natura”.