A pranzo prima della partita, al Braglia nasce il ristorante esclusivo Club 1912

L'ambizioso Modena Fc di patron Rivetti prova ad ammodernare la propria offerta extra-sportiva, sulla scia di quanto ormai sempre più club - anche di medie dimensioni - stanno facendo per costruire un businness che vada oltre la semplice fuizione dello stadio per fare da spettatori alla partita. L’obiettivo è sempre quello di proporre servizi personalizzati, per rispondere alle tante, differenti, esigenze e richieste degli spettatori, coinvolgendoli su più fronti.

L’ultima novità è il servizio ristorante esclusivo presso il Club 1912, un’area allestita con un numero limitato di posti a sedere, dove potranno essere gustati pranzi o cene prima dell’inizio di una partita.

L’"Esperienza Gialloblù", così ribattezzata, comprende: biglietto di Tribuna Autorità per assistere all’incontro, parcheggio a pochi metri dallo stadio, tavolo riservato in base al numero di prenotazioni, menù con 4 portate, bevande e caffè, un gadget ufficiale gialloblù e tante altre sorprese. Il costo, a persona, è di 195 €.

Il debutto in clima sardo

Si parte con Modena-Cagliari di venerdì 3 febbraio 2023 e le proposte dello chef ai sapori di Sardegna: il menù, infatti, cambierà di volta in volta, in base alla regione di provenienza della squadra avversaria dei Canarini. La partita avrà inizio alle ore 20.30: la cena sarà servita a partire dalle ore 19.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 19 di martedì 31 gennaio, scrivendo una e-mail a: commerciale@modenacalcio.com