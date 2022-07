Piazza XX Settembre negli occhi dei commercianti, tra orgoglio e rammarico

Una piazza bella, colorata, architettonicamente accattivante. Dedicata ad una delle giornate più importanti della storia d'Italia, a metà via tra il sito UNESCO preferito dai turisti e i viali, centro nevralgico della movida estiva modenese. Eppure, una piazza che rimane nell'ombra più del dovuto, quasi ad essere dimenticata quando nessun babbo natale in tutù la porta al centro della polemica nazionale.

Con cantieri che procedono a rilento ed esercizi commerciali che si vedono costretti a chiudere i battenti, come è successo a "La Lista" di Valentina Rimondi e Carmine Bizzarro. Nel passato recente era toccato ad altri due locali salutare la piazza: l’Hamburgeria e Giusto Gusto. Per i gestori de "La Lista" la critica è stata alla scarsa animazione della piazza, che rendeva difficile attirare clienti, se non facendosi carico di iniziative di intrattenimento in proprio, i cui costi non sono però facilmente sostenibili.

Ma, se tutti i commercianti di Piazza XX Settembre sono concordi nel dire che la sera l'affluenza è quantomeno scarsa, coloro che la vivono da più tempo si dicono soddisfatti. Secondo Fabio Della Casa, titolare di "Sapori a Modena", punto di riferimento del luogo da oltre dodici anni, il problema è da rilevarsi nella divergenza tra la progettualità e la realtà dei fatti: "E' chiaramente un momento di crisi: usciamo dal Covid, c'è molto caldo; sicuramente gli incassi non sono quelli pre-covid. Però - sottolinea - la piazza è viva, se lavori bene e fai cose buone si lavora: non è colpa della piazza". Anche Lello e Annamaria D'Aloia, titolari della piadineria Rucola&Stracchino sono della stessa opinione: "Ognuno è responsabile della propria attività, ma non é colpa della piazza: se lavoro è merito mio, se non lavoro é demerito mio. Ben vengano gli eventi, ma un locale non può vivere di quelli".

A questo proposito, l'Assessore al Centro Storico Andrea Bosi, rivela che Modenamoremio - società di promozione del centro storico - ha in programma per settembre l'organizzazione di eventi simili a quelli di inizio estate, sempre volti all'obiettivo di ravvivare la piazza. E, sebbene ci sia chi li attende con ansia, c'è anche a chi la tranquillità del luogo non dispiace affatto, come dichiarano alcune passanti.

Eventi a parte, che si lavori meno da un po' è comunque pacifico, come dichiara Giorgia Pullano di "Sosta Emiliana" e come lasciano intendere i proprietari di altri esercizi commerciali. Eppure, c'è chi decide di investire nella piazza, come l'accogliente ristorante di pesce aperto da qualche mese e la pizzeria ancora in fase di avvio, probabilmente guardando alla solidità degli esercizi "veterani", come il Forno Raffaello, che continua ad essere frequentato da universitari, clienti affezionati, e passanti inebriati dal profumo di pane fresco.

E' difficile tentare di dare una spiegazione a ciò che accade in Piazza XX Settembre: sicuramente, il fatto che convivano nello stesso luogo, così circoscritto, esercizi commerciali della natura più disparata (ferramenta, gioielleria, e ristorazione, per dirne alcuni) rende difficile la coesione (anche semplicemente a livello di orari di apertura) che possono vantare zone "monotematiche" come Via Gallucci o la vicina Via Albinelli. Ed è proprio questa difficoltà a giustificare la divergenza di opinioni tra i commercianti dei quali abbiamo raccolto la testimonianza: trovare la quadra potrebbe essere il punto di partenza della risoluzione dei problemi emersi.