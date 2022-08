Ristori, altri 180 mila euro per le società sportive modenesi

Sostenere economicamente le realtà sportive, come le polisportive, che hanno ridotto l’attività dopo essere state “colpite” del Covid, compensando quindi le minori entrate economiche derivanti dagli effetti della pandemia. È l’obiettivo del nuovo avviso pubblico del Comune di Modena, rivolto in particolare ai soggetti che gestiscono strutture sportivo – ricreative in città realizzate su aree comunali in diritto di superficie o in concessione patrimoniale, che mette a disposizione contributi straordinari per 180mila euro per continuare a supportare l’attività di strutture che rappresentano un valore per il territorio sia per l’ampia offerta sportiva e motoria che propongono alla comunità sia perché rappresentano luoghi di educazione, socialità e inclusione.

La giunta comunale ha approvato martedì 9 agosto, su proposta dell’assessora allo Sport Grazia Baracchi, il nuovo bando per la richiesta dei fondi che sarà pubblicato nei prossimi giorni

L’avviso pubblico è destinato alle realtà (associazione sportive, società sportive, polisportive – polivalenti) in grado di dimostrare mancati introiti nel trimestre marzo – maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo a fondo perduto può ammontare fino al 30 per cento della differenza economica che risulta dal confronto tra i due periodi, con una soglia massima di risorse erogabili (15mila euro). Obiettivo del bando, inoltre, è accogliere tutte le richieste di chi potrà avere diritto ai contributi; la fase istruttoria si concluderà entro ottobre, con l’obiettivo di avviare l’erogazione dei finanziamenti entro la fine dell’anno.

L’avviso pubblico si pone in continuità con altri due bandi attivati dall’Amministrazione comunale a fine 2020 e a fine 2021. Il primo, intitolato “RiprendiaMOci lo Sport”, aveva previsto uno stanziamento economico per 299mila euro, di cui 157mila per le polisportive; col secondo erano stati concessi contributi straordinari per 150mila euro. I fondi inseriti nel nuovo bando portano a quasi tre milioni di euro l’ammontare di risorse destinate a vario titolo negli ultimi sette anni dal Comune alle polisportive: oltre alle azioni di sostegno legate agli effetti del Coronavirus, infatti, sono quattro i bandi per l’erogazione di fondi comunali attivati dall’Amministrazione dal 2015 a oggi a supporto degli interventi di riqualificazione delle strutture sportive attive sul territorio.