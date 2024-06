Case popolari, fondi per riqualificare 12 alloggi Erp attualmente sfitti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sono 12 a Modena gli alloggi Erp sfitti e che necessitano manutenzione che saranno oggetto d’intervento di recupero grazie a un cofinanziamento regionale per poi essere successivamente assegnati a famiglie in graduatoria in attesa.

Gli interventi, che dovranno essere realizzati entro dicembre 2025, hanno un valore complessivo di 614 mila euro, di cui 289 mila da contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Bando per l’individuazione degli interventi da finanziare per il recupero e l’assegnazione di alloggi Erp anni 2024-2025” e 325 mila euro da risorse del monte canoni del bilancio 2024 di Acer (Azienda casa Emilia-Romagna). Complessivamente, il contributo della Regione ammonta a 10 milioni di euro che vengono assegnati ai vari comuni del territorio regionale.

Gli alloggi oggetto di contributo in città sono stati definiti dal Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di Modena e la Regione provvederà ad attribuire il contributo al Comune che, tramite delega, sarà riscosso direttamente da Acer, in quanto gestore del patrimonio Erp di Modena. Sarà infatti l’Agenzia casa a svolgere le funzioni del soggetto attuatore e della stazione appaltante, a procedere all’affidamento, all’esecuzione e al collaudo dei lavori attraverso imprese specializzate, e a occuparsi della direzione lavori.

I requisiti degli alloggi per l’ammissione a finanziamento sono la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elevata fattibilità, così da essere messi immediatamente a disposizione una volta concluso l’intervento, e il costo contenuto (con importo compreso tra 5 mila e 25 mila euro per alloggio di contributo regionale). Gli interventi sono finalizzati al completo ripristino dell’alloggio, con particolare attenzione ai profili dell’adattamento funzionale, dell’accessibilità e della riqualificazione energetica.