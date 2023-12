Iniziati i lavori di ristrutturazione della Casa della Comunità di Fanano

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione della Casa della Comunità ‘Cimone’ a Fanano. L’intervento, che rientra negli investimenti previsti grazie al finanziamento del PNRR, è frutto della collaborazione tra il Comune di Fanano e l’Azienda USL di Modena.

I lavori appena cominciati al piano terra permetteranno di potenziare alcuni elementi esterni – tra cui il rifacimento del piazzale con adeguamento dei sottoservizi e l’installazione di una pensilina per permettere la discesa dei pazienti al coperto - e ampliare gli spazi interni, per rendere la struttura ancora più fruibile e accogliente, nell’ottica dell’attivazione anche del nuovo CAU, prevista a inizio 2024, e agevolare le migliorie previste all’Ospedale di Comunità, già presente nella Casa della Comunità.

All’interno della Casa della Comunità di Fanano sono presenti un punto informativo, il CUP, vari ambulatori che ospitano diverse branche specialistiche fra cui: Cardiologia, Diabetologia, Psicologia di Comunità, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, Dipartimento di Salute Mentale, Salute donna, Pediatria di comunità, Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), Punto di Primo Intervento Territoriale aperto sulle 24 ore, oltre al punto di infermieristica di Comunità, al Punto Prelievi e agli studi dei Medici di Medicina generale. Trovano spazio all'interno della struttura anche la palestra, i servizi sociali e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il secondo piano è dedicato all'ospedale di Comunità con 15 posti letto.

Per esigenze organizzative legati ai lavori, ed evitare così disagi agli utenti, sono stati trasferiti temporaneamente, presso la sede AVIS a fianco della struttura, il servizio CUP e Salute Donna.

“Sono molto soddisfatto dell’inizio dei lavori che vedranno la completa riqualificazione del centro di primo intervento territoriale, andando a completare l’iter di interventi di riqualificazione strutturali che negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato in collaborazione con l’Azienda USL di Modena – dichiara il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli -. Ringrazio l’azienda sanitaria, i tecnici e tutto il personale operante dentro alla struttura che è il vero valore aggiunto del territorio. Grazie in particolare anche alla Conferenza territoriale socio-sanitaria provinciale, che ha ritenuto la nostra proposta valida e ha accettato di inserire la richiesta sui fondi PNRR provinciali”.

“E’ un momento importante per le nostre comunità del Frignano – aggiunge Massimo Brunetti, Direttore del Distretto sanitario di Pavullo -. Con questi lavori andiamo a consolidare e rafforzare una realtà esistente, come quella della Casa della Comunità di Fanano, che in molti guardano ad esempio e rappresenta un presidio fondamentale per i cittadini della montagna”.