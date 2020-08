Formigine, al via i lavori per la rinnovata sala prove musicali

Aprirà agli inizi di settembre il cantiere per la ristrutturazione della sala prove collocata all’interno del Polo culturale di Villa Gandini a Formigine e legata ad Hub in Villa, lo spazio di coworking. Lo scorso anno, il Comune ha raccolto idee e proposte dai giovani musicisti e dagli studenti di musica del territorio, per i quali questo spazio è da anni un punto di riferimento, in un percorso partecipativo che ha portato all’acquisto di nuove attrezzature quali la batteria, amplificatori, casse, microfoni, mixer.

Ora è arrivato il momento di azioni strutturali quali: un sistema d’ingresso con porta elettrificata ed impianto videocitofonico che possa meglio garantire la sicurezza dei locali; un impianto di condizionamento che riduca al minimo l’impatto per non intaccare la storicità e l’estetica dell’edificio e del suo parco circostante; riqualificazione degli ambienti (tinteggio e ricostruzione dell’intonaco ammalorato all’ingresso e nel vano scala; sostituzione delle porte danneggiate con nuove in alluminio; sostituzione delle plafoniere malfunzionanti con nuove a led dotate di rivelatore di movimento; sostituzione di apparecchi ed accessori impiantistici).

La spesa complessiva dell’intervento è di circa 30mila euro, la metà della quale è sostenuta grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna.