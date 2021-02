Bomporto, l'Amministrazione ri-trasloca nel Municipio storico

Si comincia ad uscire dai prefabbricati e a tornare nei 'vecchi' municipi nell'area del terremoto emiliano del 2012. È il caso di Bomporto, dove gli uffici comunali tornano nel municipio di via per Modena 7. In questi giorni è stato completato il trasloco dalla sede civica del Tornacanale alla sede storica, al centro di un intervento di restauro e miglioramento sismico iniziato nel 2019 e completato quindi in meno di due anni. Costruito nel lontano 1885 per volere del Sindaco di allora Giuseppe Muzzioli, il municipio storico torna ad essere la "casa dei bomportesi".

Nella sede rinnovata si sono spostati gli uffici del sindaco, del segretario comunale, la ragioneria, l'ufficio tributi e la polizia mortuaria, l'ufficio assessori, la segreteria generale, il servizio cultura, comunicazione, promozione del territorio, sport e volontariato, "tutti già pienamente operativi e disponibili a ricevere i cittadini negli orari di apertura", segnalano dal Comune modenese.

Restano nei locali del Tornacanale, in piazza Matteotti 34, gli uffici tecnici (lavori pubblici, ambiente, urbanistica), la Polizia Municipale, i servizi sociali e i servizi demografici (anagrafe, stato civile, ufficio elettorale). Sono presenti nella sede di via per Modena 7 anche l'archivio storico e la sala del Consiglio, completamente riqualificata.

"Tornare nel nostro municipio- spiega il sindaco Angelo Giovannini- è motivo di grande soddisfazione, un passaggio significativo perchè chiude idealmente una pagina dolorosa per la nostra comunità, una ferita lunga otto anni, aperta dal terremoto". L'unico rammarico "è non poter condividere questa gioia con tutta la comunità, ma, non appena le condizioni lo permetteranno, abbiamo intenzione di inaugurare la sede come merita, e soprattutto come meritano le persone di Bomporto, Sorbara e Solara".