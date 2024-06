Il Rifiutologo, Modena prima città per utilizzo dell'app Hera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nuovo record per “Il Rifiutologo”, la guida digitale ai servizi ambientali che da 12 anni il Gruppo Hera mette a disposizione dei propri clienti per interagire con loro e aiutarli nella raccolta differenziata, oltre che nella comprensione e nell’uso dei servizi ambientali della propria città. Dal suo lancio, nel 2011, alla fine del 2023 il servizio, disponibile in app scaricabile gratuitamente da play store o da apple store, ha registrato 1 milione e 217mila download. Sempre lo scorso anno, le sessioni sono state oltre 6 milioni e 700mila e gli utenti attivi che hanno utilizzato l’app più di 500mila.

Tra i comuni serviti dal Gruppo Hera in cui lo scorso anno il Rifiutologo è stato più utilizzato, Modena è al primo posto, con oltre 1 milione e 165mila sessioni e più di 72mila prime configurazioni.

La funzione più ‘gettonata’ rimane ‘Cerca un rifiuto’, grazie alla quale è possibile conoscere le modalità di conferimento dei diversi rifiuti e verificare i calendari delle raccolte porta a porta; nel 2023 le consultazioni hanno superato i 3,6 milioni, di cui oltre 1 milione e 150mila ricerche a Modena e provincia.

L’archivio della ‘Scansione barcode’, altra funzione molto apprezzata, che permette di riconoscere i materiali tramite i codici a barre dei prodotti indicando come differenziare correttamente ciascun imballaggio, al 31 dicembre 2023 conteneva quasi 2 milioni di codici a barre dei prodotti più diffusi. Durante l’anno, le richieste effettuate con la scansione del codice a barre sono state circa 393mila.

Grazie alla geolocalizzazione, poi, Il Rifiutologo mostra ai cittadini che lo utilizzano le stazioni ecologiche più vicine, fornendo informazioni sui rifiuti conferibili, sugli orari di apertura e sugli eventuali sconti previsti dal proprio Comune.

Dà anche informazioni sulle raccolte differenziate particolari (ad esempio oli alimentari e abiti), sui punti di raccolta itineranti e sulle isole interrate.

Sempre grazie alla geolocalizzazione, il cittadino, tramite la funzione ‘Segnala un problema’ può segnalare dal proprio smartphone eventuali criticità, come rifiuti abbandonati, inviando le foto direttamente ai servizi ambientali di Hera. Nel 2023, da Modena sono pervenute oltre 75mila 400 segnalazioni.

Nel 2023 anche la funzione per prenotare gratuitamente il ritiro dei rifiuti ingombranti, introdotta l’anno precedente, è stata ampiamente utilizzata: oltre 31mila le richieste pervenute.