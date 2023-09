Spi/Cgil, il nuovo presidente del sindacato pensionati è Roberto Righi

Roberto Righi è stato eletto stamattina dall’Assemblea generale nuovo segretario del sindacato pensionati Spi/Cgil Modena. Erano presenti Tania Scacchetti della segretaria nazionale Spi Cgil, Raffaele Atti segretario Spi Cgil Emilia Romagna, Enzo Santolini segretario organizzativo Spi Cgil Emilia Romagna, Daniele Dieci e tutta la segretaria Cgil Modena, Marzio Govoni di Federconsumatori.

“Ringrazio per la fiducia che mi avete espresso – sono le prime parole del neo segretario - già dai prossimi giorni inizieremo a lavorare mantenendo un metodo di lavoro collegiale per realizzare gli obbiettivi sindacali, dalla contrattazione sociale e territoriale alla tutela dei diritti dei pensionati, a cominciare dalla rivendicazione della perequazione delle pensioni”. “Il mio slogan sarà: far prevalere il noi su io”, ha detto più volte Righi nella relazione introduttiva.

Roberto Righi, 56 anni, entra in Cgil nel 1997 in distacco sindacale da una ceramica della Bassa modenese. Ha ricoperto diverse responsabilità in categorie come Filtea, Fiom e Funzione Pubblica con diverse responsabilità. Nel 2008 entra nella categoria dei lavoratori chimici-energia Filcem/Cgil, che nel 2010 si trasforma in Filctem/Cgil a seguito dell’unificazione con i tessili. Segue in quegli anni le aziende del biomedicale nel Distretto Area Nord. E’ stato segretario della Filctem dal 2015 al 2022. Negli ultimi due anni è stato membro della segreteria confederale Cgil Modena.

Nel suo intervento di stamattina, il neo eletto segretario ha sottolineato che lo Spi Cgil di Modena è forte di 43 leghe nella provincia modenese e 50.000 iscritti pensionati che provengono da diverse esperienze professionali. “Una grande organizzazione e questo ci riempie di orgoglio e tanta responsabilità”.

“Il mio impegno sarà di dare continuità all’azione politica come delineata nell’ultimo congresso dello Spi – ha detto Righi – con attenzione, tra le altre, alle politiche territoriali, sociali e sanitarie, a quelle di genere. Il nostro obbiettivo sarà anche l’estensione degli iscritti nell’ottica di dare risposte alle persone”.

Anche lo Spi Cgil sarà presente in modo massiccio alla manifestazione nazionale di Roma del 7 ottobre “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione” per tutelare e aumentare il potere d’acquisto di salari e pensioni, oggi falcidiati da una forte inflazione, difendere e rilanciare il Sistema socio sanitario nazionale pubblico e universalistico, per l’adozione della Legge sulla non autosufficienza.

Il segretario ha anche ribadito l’importanza per la futura azione sindacale della tenuta dell’azione unitaria con gli altri sindacati pensionati Fnp/Cisl e Uilpa/Uil.

Roberto Righi subentra ad Alfredo Sgarbi che ha guidato lo Spi Cgil dal 2016 a oggi. La Cgil e lo Spi ringraziano Sgarbi per il buon lavoro svolto durante il suo mandato.