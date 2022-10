Foibe, anche a Modena si ricorda la figura di Norma Cossetto

Si è svolta oggi, 5 ottobre 2022, nel Piazzale Natale Bruni, nella città di Modena, davanti al monumento per i Martiri delle Foibe la manifestazione denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

“È stata una cerimonia semplice ma partecipata, abbiamo ricordato degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Dopo la deposizione di un mazzo di fiori ed alcune rose, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane studentessa” spiegano gli organizzatori.

“Ci dispiace infine che il Sindaco non abbia nemmeno risposto al nostro invito, siamo fiduciosi per il prossimo anno” concludono.