Formigine, una nuova rotatoria tra via Giardini e via Treves

È in partenza il cantiere, della durata di circa due mesi, per la realizzazione della rotatoria tra via Giardini e via Treves a Formigine. Si tratta di un’area caratterizzata da numerose attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, pertanto con un notevole flusso veicolare e pedonale.

Il primo obiettivo della rotatoria, dunque, sarà quello di fluidificare il traffico e renderlo più sicuro sia per le vetture sia per i pedoni. Infatti, sarà realizzata un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale per permettere di evidenziare la presenza degli attraversamenti ciclabili e ciclopedonali, aumentandone la percepibilità e inducendo i conducenti di veicoli a mantenere una velocità adeguata.

Non solo. Si aggiunge un altro importante tassello al progetto, comunale e distrettuale, di collegamento tra ciclabili. Nello specifico, saranno due le ciclabili interessate: quella “del Mito” (Modena-Maranello), che sarà ricongiunta attraverso un passaggio frazionato protetto e quella esistente di via Treves, per garantire l’entrata anche da chi arriva da via Pio Donati e dalle aree residenziali adiacenti ed è diretto alle attività commerciali presenti nella via laterale alla via Giardini.

Si aggiungono inoltre due nuovi stalli di sosta. Il costo dell’intervento è di circa 146mila euro.