Tubo rotto e perdita d'Acqua, disagi tra via Vignolese e via Fregni

Questa mattina si è verificato un guasto alla rete acquedottistica di Modena che ha interessato una condotta di 150 millimetri in via Vignolese, all’incrocio con via Fregni. I tecnici del pronto intervento del Gruppo Hera sono intervenuti sul posto alle ore 8 isolando in breve tempo il guasto che sarà riparato, salvo imprevisti, entro le ore 18.

Il servizio idrico è stato interrotto per alcune utenze di via Fregni e tutte quelle di via Monte Santa Giulia (circa 150 in tutto). Per permettere il cantiere, in accordo con la polizia locale, è stato disposto il restringimento della carreggiata nel tratto di via Vignolese interessato ai lavori, mentre è stato chiuso l’ingresso di via Fregni in corrispondenza dell’incrocio con via Vignolese.