“Un sabato per Mirandola”, un centinaio di volontari per pulire la città

Successo a Mirandola per la seconda edizione di “Un sabato per Mirandola”, l’iniziativa di raccolta rifiuti organizzata dal Consigliere comunale Marco Donnarumma (Lega) insieme ai comitati frazionali.

“Sono molto soddisfatto – racconta Donnarumma- dell’esito dell’evento. Oltre 102 partecipanti, 4 frazioni coinvolte, tanti ragazzi e soprattutto tanta sporcizia in meno. Dalle frazioni di San Martino Spino, Quarantoli, Cividale e Tramuschio, sono stati tantissimi i volontari, in maggioranza ragazzi, che hanno deciso di dare il loro contributo per rendere le nostre frazioni un po’ più pulite. Strabiliante e fondamentale è stata la partecipazione degli oltre 48 ragazzi delle scuole medie di San Martino Spino, che hanno aderito all’iniziativa insieme ai propri Prof, passando una mattinata diversa dal solito, all’aria aperta e divertendosi insieme. Ringrazio di cuore anche tutte le famiglie e i tanti bambini delle altre frazioni, che non si sono tirati indietro dal dare un forte contributo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"È fondamentale – continua Donnarumma- che i più giovani imparino da subito il rispetto dell’ambiente e l’importanza di un corretto smaltimento: è proprio attraverso iniziative come questa che intendiamo sensibilizzarli. A breve riproporremo questa attività, in collaborazione con le scuole.”