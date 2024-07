Saldi Estivi: un buon avvio per Modena ma la crisi dei consumi persiste

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'avvio dei saldi estivi nella nostra città e in provincia ha mostrato segnali positivi, anche se la crisi dei consumi non sembra essere completamente superata. Questo è quanto emerge dall'indagine realizzata da Confesercenti Emilia-Romagna sulle imprese del settore calzature/abbigliamento, che ha coinvolto anche numerosi negozi della provincia di Modena.

Andamento delle Vendite

Secondo i dati raccolti, il 79% delle imprese modenesi ha registrato un andamento positivo delle vendite nei primi giorni di saldi. In particolare:

46% ha dichiarato vendite stabili rispetto ai primi giorni di saldi del 2023.

ha dichiarato vendite stabili rispetto ai primi giorni di saldi del 2023. 33% ha registrato un aumento delle vendite.

ha registrato un aumento delle vendite. Solo il 21% ha segnalato una diminuzione.

Sconti e Prodotti Più Venduti

Per il 70,8% dei negozianti intervistati, lo sconto più praticato è stato del 30%, mentre solo una piccola parte (8,4%) ha iniziato con sconti superiori. I prodotti più acquistati dai modenesi durante questi saldi includono abiti, vestiti, camicie e completi sia da uomo che da donna, t-shirt, polo e magliette sportive. Tra le donne, sono molto ricercate calzature e capi in tessuti estivi come lino o seta.

"I saldi di fine stagione rimangono tra gli eventi commerciali più apprezzati nel comparto moda, anche se l'eccesso di promozioni e pre-saldi praticate dalle piattaforme online ne ha ridotto l'impatto," ha dichiarato Giulio Po, Vicepresidente Fismo Confesercenti Modena. "È sempre più urgente adottare normative che rendano più equa la concorrenza tra negozi fisici e piattaforme online."

I negozi fisici continuano a risentire della crisi dei consumi e dell'aumento dei costi di gestione. "I nostri negozi sono ancora ben forniti di articoli e ci aspettiamo nei prossimi giorni un incremento delle vendite per recuperare la liquidità necessaria alla gestione delle nostre imprese," ha aggiunto Po. "Ci auguriamo che nelle prossime settimane molti consumatori scelgano di cogliere le opportunità offerte dai tanti negozi di vicinato della nostra provincia."