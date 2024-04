Sale il prezzo dei parcheggi a pagamento a Modena: ritocco di 5 cent

A Modena le tariffe dei parcheggi si adeguano all’inflazione e da lunedì 16 maggio è previsto un ritocco di 5 centesimi per alcune tipologie di sosta oraria su strada, mentre rimangono invariati, come già avvenuto lo scorso anno, i costi per tutti i tipi di abbonamento: dai Miniticket permessi Ztl verdi agli abbonamenti viali e margini per i residenti, da quelli per lavoratori della zona del centro agli abbonamenti agevolati al Parcheggio del Centro per Ztl verdi, fino a quelli all’ex-Moi. L’aumento non interessa nemmeno la sosta oraria al Parcheggio del Centro.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L’adeguamento ai valori Istat approvato nei giorni scori dalla Giunta è un automatismo previsto dal contratto con Modena Parcheggi, la società che gestisce la sosta in città, ma si è voluto evitare un aumento su tutte le voci tariffarie (tra il novembre 2016 e l’ottobre 2023 la crescita dell’indice nazionale è stata quasi del 19 per cento) e si è definito un equilibrio del Piano economico finanziario che limita gli aumenti ad alcune tariffe orarie.

Si confermano, inoltre, gli impegni dell’azienda per proseguire anche quest’anno l’attività di guardiania e sorveglianza privata all’interno del Parcheggio del Centro, così come la sospensione del servizio navetta in attesa di definire una rimodulazione dell’attività per aumentarne l’efficacia in relazione al bacino di utenza.

Cresce di quasi 5 mila euro, invece, il canone annuo dovuto da Modena Parcheggi spa al Comune.

Le zone soggette ad aumenti

Gli aumenti di 5 centesimi riguardano in particolare la sosta oraria sui Viali (da 1,40 a 1,45), mentre non cambiano quelle di “margini interna” (1,05), “margini esterna” (70 centesimi) e per i posti in prossimità del centro storico (2,15).

La tariffa “margini esterna” è quella applicata anche al parcheggio del Parco della creatività del piazzale dedicato alla famiglia Panini (ex Amcm) e rimane invariata a 70 centesimi all’ora.

In piazza Dante l’aumento di 5 centesimi è solo sua seconda ora (da 2,35 a 2,40), mentre la prima ora rimane a 1,65 e la terza a 2,95. All’ex Moi l’aumento è solo sulle 12 ore (da 5,20 a 5,25), mentre la tariffa oraria rimane a 0,70 e quelle delle sei ore a 2,60.

Anche in piazza Sant’Agostino l’aumento incide solo sulla prima ora (da 2,35 a 2,40) mentre rimane inalterata la tariffa della seconda ora (2,95) e quella della terza (3,55).

Al parcheggio del Centro e al Novi Sad, per decisione di Modena Parcheggi, non scatta l’aumento di 5 centesimi dovuto all’inflazione e le tariffe, quindi, rimangono invariate (diurna 1,40, notturna 50 centesimi all’ora), così come non aumentano gli abbonamenti.

Inoltre, sempre a partire da lunedì 16 maggio, sarà possibile pagare la sosta presso il Parcheggio del Centro tramite l’app Bmove già utilizzabile per il pagamento della sosta su strada. L’uso di Bmove, scaricabile su tutti i dispositivi Ios ed Android, oltre a consentire un’esperienza d’uso del parcheggio “freeflow” (ovvero, associando tramite smartphone al proprio account la targa del veicolo, è possibile accedere e uscire dal parcheggio senza l’utilizzo di alcun biglietto) permetterà di fruire di una tariffa scontata promozionale. Per i clienti che utilizzeranno Bmove, infatti, la tariffa oraria diurna sarà pari a 1,20 (20 centesimi di sconto) e la tariffa oraria notturna sarà pari a 0,40, con 10 centesimi di sconto.