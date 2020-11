Carabinieri, in arrivo altre due stanze protette per le vittime di reato

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Marco Pucciatti ha ricevuto la visita della presidente di Modena di SorOptimist International, Anna Maria Paone, con la quale hanno fatto un bilancio preliminare del fenomeno a livello locale, analizzando anche i dati rilevati dall’Arma dei Carabinieri negli ultimi due anni.

Nella circostanza sono state poste le basi per proseguire la collaborazione già avviata due anni fa, quando a Modena e a Carpi sono state realizzate, grazie al contributo di SorOptimist due sale d’ascolto protetto per le donne vittime di reato e per i minori.

Per quanto riguarda l’importantissimo tema, infatti, il 22 novembre 2019 era stato formalizzato un protocollo d’intesa tra l’Arma dei carabinieri e l’associazione sono Optimist International Italia, volto a rafforzare ulteriormente l’azione istituzionale nel settore nel contrasto alla violenza di genere, mediante l’allestimento, all’interno delle caserme dell’Arma di locali idonei all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili, realizzati secondo apposite line guida. Ora in progetto ci sono altre due sale da allestire a Pavullo e a Sassuolo, presso i comandi di Compagnia.

Sotto un profilo operativo è da evidenziare invece l’elaborazione e l’uso del recente “Prontuario Operativo”. L'Arma dal 2014 si è dotata della “rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, formata da personale appositamente addestrato operante presso i comandi provinciali. Al Comando Provinciale di Modena sono presenti militari specializzati nella delicatissima materia (un Maresciallo Capo ed un Brigadiere Capo) quali riferimenti appositamente formati per offrire supporto ai Comandi Stazione nella trattazione dei casi più delicati e complessi.