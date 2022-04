Il carabiniere Ignazio Colletti saluta formigine dopo ben 34 anni di servizio

All’inizio della seduta del Consiglio comunale di ieri è tenuto il saluto del Sindaco Maria Costi e della Presidente Elisa Parenti, in rappresentanza dell’intera comunità formiginese, a Ignazio Colletti, Carabiniere che ha prestato servizio presso la Stazione locale per 34 anni consecutivi. Colletti si arruolò nell’Arma dei Carabinieri a soli 17 anni frequentando il Corso Allievi presso la Scuola Carabinieri di Iglesias. Alla fine del corso di formazione militare, venne trasferito alla Stazione Carabinieri Arsenale M.M. di La Spezia.

Il 7 settembre del 1988 arriva alla Stazione Carabinieri di Formigine, dove è rimasto in servizio fino al giorno del pensionamento (il 28 febbraio 2022).

“Uomo e Carabiniere ligio al dovere – così lo ha definito il Sindaco Costi - con profonda esperienza costruita negli anni, sempre disponibile, sempre pronto ad affrontare qualsiasi situazione senza mai tirarsi indietro per il cittadino e per i colleghi. Auspichiamo di vederlo ancora a Formigine per darci una mano come cittadino e volontario. Grazie Ignazio!”.

Alla breve e informale cerimonia hanno partecipato anche la Sottotenente Francesca Tilocca (attualmente comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo) il Luogotenente Mauro Caparucci comandante della stazione di Formigine, il maresciallo Fernando Desogus e il carabiniere Miriana Romano in rappresentanza di tutti i colleghi in servizio presso la città.