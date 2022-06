Un allievo del Vecchi-Tonelli vince il Premio Nazionale delle Arti nella sezione Clarinetto

E’ stato un allievo della classe di clarinetto presso l'ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi a vincere la XVI edizione del Premio Nazionale delle Arti nella sezione Clarinetto. Si tratta di Samuele Di Federico che ha conquistato il primo posto nel concorso annuale di grande rilievo e prestigio, promosso dal MIUR per sostenere e promuovere la formazione artistica e l'eccellenza degli studenti nel campo delle arti. Il bando è riservato agli studenti iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), e include, tra i vari ambiti artistici e dello spettacolo, anche l'interpretazione e la composizione musicale.

Samuele di Federico si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione Clarinetto superando le due prove di selezione che si sono svolte nell'Auditorium del Conservatorio "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza. I brani eseguiti nella semifinale sono stati i Tre pezzi per clarinetto solo, di Stravinsky (pezzo obbligatorio), e la Fantasia da concerto su temi del Rigoletto di Bassi; per la Finale ha eseguito la Première Rhapsodie, di Debussy, e la Fantasie di Widmann per clarinetto solo. Il risultato, oltre a essere una vittoria per Di Federico, rappresenta anche una grande soddisfazione per tutto l'Istituto Vecchi Tonelli e per i docenti Annamaria Giaquinta e Corrado Giuffredi che seguono l'allievo nella classe di clarinetto.

Samuele Di Federico è nato nel 1999, ho conseguito il Diploma Accademico di I Livello presso il Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova con il massimo dei voti e la lode. Si è poi perfezionato con Vincenzo Paci, Fabrizio Meloni e Simone Nicoletta. Nel 2020 ha fatto parte dell'Orchestra Giovanile del Teatro Comunale di Bologna e recentemente ha collaborato con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Nel 2021 ha partecipato a diverse audizioni risultando primo idoneo per l'Orchestra Sinfonica d’Este, e nella Nuova Orchestra della Puglia.