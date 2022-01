San Biagio a Maranello: nuovi orari del comune dal 3 al 5 febbraio

Giovedì 3 febbraio, in occasione di San Biagio, patrono di Maranello, gli uffici del Comune di Maranello sono chiusi al pubblico. Gli uffici sono chiusi anche venerdì 4 e sabato 5 febbraio, ad eccezione della Biblioteca Comunale Mabic, della Farmacia Comunale e della Polizia Locale, che rimangono aperti con i consueti orari.

Venerdì 4 e sabato 5 febbraio il Servizio di Polizia Mortuaria e di Stato Civile è aperto per le sole denunce di morte e urgenze comprovate dalle 8.30 alle 12.30. Si ricorda che a partire dal 1 febbraio, come da disposizioni governative, l'ingresso alle sedi municipali del Comune di Maranello (Piazza Libertà e Via Vittorio Veneto) è consentito esclusivamente alle persone in possesso del Green Pass (tampone con esito negativo, vaccinazione o guarigione da Covid-19). Dal 1 febbraio è infatti richiesto il possesso del Green Pass "base" per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.