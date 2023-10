San Cesario: apre al pubblico Kinò Campus, ex cinema riqualificato

Aprirà i battenti al pubblico con i primi corsi di teatro, musica, cinema e tanto altro, sabato 14 ottobre, a partite dalle 17, Kinò Campus: da ex cinema a spazio per la sperimentazione, la cultura e l'immaginazione. Il progetto è il risultato di un articolato percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione Comunale attraverso il quale la comunità ha condiviso esigenze e, soprattutto, aspirazioni, per dare nuova vita all’ex cinema comunale di via Piave.

L’attesa è di un luogo dove vi siano opportunità multiformi, dove le esperienze diventino dense e dove, soprattutto, si possano coltivare relazioni plurali e, perché no, costruire anche nuove amicizie. Qui, l'ispirazione troverà spazio per fiorire attraverso un mix di corsi offerti dalle 4 associazioni coinvolte, fungendo da punto di partenza per creare idee e progetti originali.

Chiunque, motivato e appassionato di cultura nella sua accezione più ampia o semplicemente desideroso di passare un po’ di tempo in compagnia, troverà le porte aperte, sia per fruire dell’offerta del campus, sia per farsi promotore di nuove attività e occasioni. È questo un modo nuovo di concepire lo spazio pubblico: aperto, flessibile, inclusivo, partecipativo, evolutivo.

I lavori di riqualificazione

L’Amministrazione Comunale ha voluto cogliere l’opportunità del Bando Rigenerazione Urbana della Regione Emilia Romagna per ottenere 100mila euro di contributo, che si aggiungono agli ulteriori 100mila euro dal bilancio comunale, per un totale di 200mila euro, per la sistemazione dell’immobile e l’impegno di avviare attività di valorizzazione dello spazio e vivacizzare tutta la zona centrale del capoluogo. I lavori all’Ex Cinema hanno riguardato la sistemazione della parte infrastrutturale, con il rifacimento dell’illuminazione interna - supportata dall’apertura di tre nuove finestre sopra le porte esistenti - e dell’impianto termico.

È stato ravvivato l’interno della struttura, mediante la tinteggiatura completa delle pareti, la lucidatura dei pavimenti e il rifacimento completo dei servizi igienici. Anche l’esterno ha subito un importante intervento con una parziale ritinteggiatura per recuperare l’aspetto storico, mentre una parte verrà dedicata alle espressioni artistiche e creative come il murales scelto grazie al contest e che verrà finanziato con un’operazione di crowdfunding.

La progettazione

Tutto è cominciato dalla campagna di ascolto promossa per entrare in contatto con i giovani dopo la pandemia. L’alta partecipazione dei ragazzi ha permesso di raccogliere molte idee, alcune delle quali proprio sull’Ex Cinema. Il recupero della struttura e la valorizzazione del contesto del centro storico erano obiettivi dell’Amministrazione Comunale, per cui si è cominciato ad immaginare come intervenire sulla struttura.

Dopo aver vinto il bando regionale, il Comune ha promosso un tavolo di progettazione a cui hanno risposto quattro associazioni, che oggi sono diventate i partner del Comune nella gestione della struttura. Grazie al lavoro fatto con loro, è stato individuato come uso principale quello artistico e ricreativo, dando vita a corsi e laboratori su cinema, recitazione, musica e arti visive che partiranno nei giorni successivi all’inaugurazione.

Le associazioni

Accademia di Pan – Corsi di Musica

L'Accademia di Pan è un rifugio per gli amanti della musica. Qui da 20 anni si forgiano talenti, guidando gli studenti in un viaggio sonoro che abbraccia tradizione e creatività contemporanea.

Almo – Corsi di Cinema

Almo ha lo scopo di creare e diffondere quella ricchezza che nasce dal confronto e dalla condivisione di esperienze. Propone corsi tra teoria e pratica, in cui ricercare ciò che più ci incuriosisce e appassiona per coltivarlo e nutrirlo.

Vivi San Gèr – Corsi di Arte e Passioni

Vivi San Gèr è un gruppo di ragazzi che crea eventi ed attività a partire dalle richieste del paese per far tornare vita a San Cesario e nel suo centro, costruendo insieme un luogo di socialità e festa.

Modesta Compagnia dell’Arte – Corsi di teatro

La Modesta Compagnia dell'Arte è un gruppo di amici con una profonda passione per il teatro e l'arte in genere, che mette la propria conoscenza a disposizione con la speranza di trasmettere questa passione.

“Il recupero dell’ex cinema è un progetto molto importante per questa legislatura – spiega il Sindaco Francesco Zuffi -, il recupero degli edifici del centro storico era un obiettivo del nostro programma. Abbiamo immaginato uno spazio a disposizione di tutti, ma tenendo in forte considerazione le opinioni dei giovani coinvolti attraverso un sondaggio promosso dopo la pandemia. Sarà una struttura multidisciplinare, con attività strutturate ma anche momenti di accesso libero, e iniziative per il mondo profit. Il nostro obiettivo, nel far rivivere questo spazio, è quello di qualificare ancora di più il centro storico, portando persone e attività che consentano di far vivere il centro e dargli sempre più centralità nella vita di San Cesario”.