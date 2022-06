lavori stradali

San Cesario. Lavori lungo la strada provinciale 14 in un tratto lungo 200 metri

A San Cesario, lungo la strada provinciale 14 in un tratto lungo circa 200 metri compreso tra in centro abitato di San Cesario e il confine con il Comune di Spilamberto, partono oggi mercoledì 15 giugno dei lavori di realizzazione di condutture sotterranee per un elettrodotto interrato da parte di Inrete spa che lungo l'asse strada