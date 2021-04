Nido Trottolà di San Cesario. L’asilo immerso nel verde ha bisogno di aiuto, parte la raccolta fondi

Un asilo Nido dove i bambini giocano e imparano a contatto con la natura. Messo a dura prova dalla pandemia è ora partita una raccolta fondi per la ripartenza

Il nido d'infanzia Trottolà è un asilo speciale di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, in cui i bambini crescono in mezzo alla natura, senza temere lo sconosciuto ma sapendo accogliere la diversità, di un fiore, di un animale o di un piccolo insetto.

L’Associazione La Molecola ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare l’asilo in seguito alle problematiche legate al Covid:

“Da Febbraio 2020 - si legge sulla piattaforma - il nido ha visto periodi di chiusura prolungata a causa della pandemia che ha portato a gravi conseguenze anche economiche”.

“Il Trottolà - scrivono - non è stato negli anni solo un servizio educativo, è una casa che sa aprire le sue porte a tutte le famiglie che credono che l’educazione all’aria aperta possa essere un nuovo paradigma educativo. Un luogo - proseguono - che nel tempo ha saputo aprirsi al nuovo senza perdere la sua identità, crescendo insieme ai bambini che lo hanno abitato”.

“Aiutaci - concludono - a continuare il nostro progetto, aiutaci a regalare ai bambini una quotidianità straordinaria; aiutaci, donando un libero contributo, a continuare a costruire ricordi”.

In tre giorni, grazie a 139 condivisioni, le donazioni hanno sfiorato i 1.500 euro.

La campagna è raggiungibile alla pagina dedidaca su sito.