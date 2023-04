San Felice: chiusi per Pasqua gli uffici comunali, mercato regolare

In occasione del weekend lungo per le festività Pasquali sabato 8 aprile e lunedì 10 aprile gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi. Resterà invece la reperibilità telefonica, dalle 8 alle 12, al numero 331/3648964, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria.

Lunedì 10 aprile invece (Lunedì dell’Angelo) si svolgerà regolarmente il mercato.